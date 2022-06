È stato tradotto un 'annuario' mostrante un gruppo di laureati dell'Antica Grecia

È un impulso umano naturale voler iscrivere i nostri nomi nella documentazione storica per i posteri, e quel desiderio esisteva molto prima dei graffiti moderni e di Instagram.

Anche gli antichi greci non erano immuni, e gli studiosi ora hanno un manufatto a dimostrarlo: una tavoletta di pietra di 2000 anni fa che porta i nomi di un gruppo di giovani ateniesi che avevano appena terminato l'equivalente della scuola di specializzazione.

La tavoletta di pietra è nella collezione dei National Museums Scotland da più di 100 anni, riporta la PA News Agency. L'iscrizione è stata recentemente tradotta come parte di un'iniziativa per pubblicare "traduzioni in inglese di iscrizioni dell'antica Atene conservate nelle collezioni del Regno Unito", ha riferito l'agenzia.

I giovani elencati sulla tavoletta, inclusi nomi come Attikos, Anthos, Herakon e Theogas, secondo Arkeonews, erano membri dell’efebato, una classe di giovani di età compresa tra i 18 e i 19 anni nell'antica Grecia che dovevano sottoporsi a due anni di addestramento militare.

Le iscrizioni sulla tavoletta indicano che fu fatta durante il regno dell'imperatore romano Claudio (padre adottivo di Nerone), che regnò dal 41 al 54 d.C. Roma aveva conquistato la Grecia solo di recente e, come mostra la tavoletta, i greci si aggrappavano ancora alle loro tradizioni nonostante il dominio romano.

"Questa scoperta rappresenta un'importante nuova fonte di informazioni sulla società ateniese nella metà del I secolo d.C.", scrive Margaret Maitland, la principale curatrice del Mediterraneo antico del National Museums Scotland, in un post sul blog. "Questo fu un periodo cruciale per Atene poiché si adattò al suo posto sotto l'Impero Romano, che aveva conquistato la penisola greca nel 146 a.C."

La pratica esisteva da centinaia di anni quando Attikos e i suoi amici finirono gli studi. A partire dal 335 a.C. circa, i giovani che si preparavano a diventare cittadini di Atene furono obbligati a seguire un addestramento efebico, progettato per prepararli a difendere il loro paese, obbedire alle sue leggi e sostenere le sue tradizioni.

All'inizio, l'istituzione era in gran parte limitata ai ricchi, ma la situazione è cambiata nel tempo. Nel III secolo a.C. non era più obbligatorio e limitato a un solo anno. Duecento anni dopo potevano partecipare anche gli stranieri e la formazione iniziò a comprendere letteratura e filosofia. La pratica iniziò a estinguersi intorno al III secolo d.C., circa 150 anni dopo la creazione della tavoletta.

L'iscrizione della stele fa luce su come gli antichi greci che stavano attraversando questo processo sotto il dominio romano potessero considerarsi sé stessi, afferma Peter Liddel, uno storico dell'Università di Manchester, dice al Greek City Times.

"È un'iscrizione davvero interessante, in parte perché è nuova, ma anche perché ci dà nuovi nomi e un po' di informazioni sul tipo di accesso o accessibilità di questa istituzione che è spesso associata a cittadini d'élite", dice.

I nomi ivi iscritti rappresentano solo una piccola selezione della coorte, circa 30 persone rispetto a una classe intera da 100 a 200 laureati. L'iscrittore, Attikos, figlio di Philippos, "si presenta come la figura centrale della sua cerchia sociale privilegiata", scrive Maitland. Molte delle persone menzionate su entrambe le tavolette facevano parte dell'élite ateniese.

Tuttavia, l'iscrizione offre alcune delle "prime prove per i non cittadini che hanno preso parte all'efebato", dice Liddel all'agenzia di stampa della PA.

"È l'antico equivalente di un annuario di una scuola di specializzazione", dice Liddel all'agenzia di stampa PA, "sebbene questo sia stato creato da un certo numero di persone che volevano sentirsi come se si fossero riuniti come amici".

[Musei Nazionali Scozia]