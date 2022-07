Il traduttore di Facebook diventa sempre più potente: ora supporta 200 lingue

Il progetto No Language Left Behind di Facebook continua a fare passi da giganti. L’amministratore di Meta, Mark Zuckerberg, ha infatti annunciato che il modello d’intelligenza artificiale è ora in grado di tradurre 200 lingue diverse, alcune delle quali non sono supportate nemmeno dai sistemi attualmente disponibili sul mercato.

Questo progetto ha l’obiettivo di rendere il metaverso e la comunicazione al suo interno più accessibile agli utenti di tutto il mondo, favorendone anche l’inclusione.

Il CEO, in un post pubblicato sui suoi canali ufficiali, spiega che “è impressionante quanto l’IA stia migliorando i nostri servizi. Con No Language Left Behind e le tecniche di modellazione dell’IA che abbiamo utilizzato, stiamo realizzando traduzioni di alta qualità per le lingue parlate da miliardi di persone a livello mondiale”, ma osserva anche che questo progetto sarà ampliato anche a Facebook, Instagram e Wikipedia e dal momento che è completamente open source, permetterà anche ai ricercatori di migliorare i loro strumenti.

Zuckerberg continua spiegando che “il modello in 200 lingue ha oltre 50 miliardi di parametri e lo abbiamo addestrato utilizzado il SuperCluster di ricerca, uno dei supercomputer d’intelligenza artificiale più veloci del mondo. I progressi registrati consentiranno oltre 25 miliardi di traduzioni ogni giorno tramite le app”.

E’ indubbio che con questo sistema Facebook mira a sfidare Google. Lo scorso febbraio, infatti, Meta ha annunciato un traduttore vocale in tempo reale basato sull’IA.