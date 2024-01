La traduzione in tempo reale di Galaxy S24 funziona anche su Whatsapp

La nuova serie Galaxy S24 di Samsung punta molto sulle funzionalità legate all’intelligenza artificiale. Con il passare delle ore emergono sempre più dettagli sull’integrazione delle funzionalità anche nelle app di terze parti.

Tra le numerose funzionalità presenti nel sistema Galaxy AI, c’è anche la traduzione in tempo reale che utilizzando l’intelligenza artificiale è in grado d tradurre anche chiamate vocali e messaggi. Come riportato dai colleghi di Wccftech, questa feature non è limitata solo alle app native, ma è perfettamente utilizzabile anche in Whatsapp.

Come si può vedere nello screenshot presente in calce, pubblicato su X, il Galaxy S24 Ultra è in grado di tradurre i messaggi in tempo reale in Whatsapp, eliminando di fatto le barriere linguistiche se si messaggia con una persona che scrive in un’altra lingua.

Non è chiaro se questa funzionalità sia compatibile anche con applicazioni di terze parti, ma il fatto che funzioni senza troppi problemi su Whatsapp lo lascia intuire.

Nella giornata di oggi, intanto Samsung ha confermato i primi smartphone che riceveranno One UI 6.1 ed appunto Galaxy AI. Le feature non saranno limitate esclusivamente agli ultimi arrivati della gamma.



Quale di queste funzionalità aspettate di più? Come sempre, potete farcelo sapere attraverso la sezione commenti della notizia.