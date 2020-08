Il traffico aerospaziale aumenta: a fine agosto ben cinque lanci in quasi quattro giorni

Gli amanti dei razzi e dei voli nello spazio avranno molto di cui rallegrarsi: in questo fine settimana potremmo avere ben quattro lanci spaziali confermati più un quinto probabile, il tutto in appena quattro giorni.

Ci sarà un grande traffico aerospaziale nei giorni che andranno a chiudere il mese corrente: dal 27 al 30 agosto potremmo assistere a diverse missioni, e ben tre avranno origine dalla Space Coast della Florida (dove abbiamo Cape Canaveral e il Kennedy Space Ceneter). In totale i voli dovrebbero essere quattro, includendo anche una missione di origine neozolandese, partendo dal complesso di lancio della Rocket Lab, in Nuova Zelanda. Per non perderne neanche uno ecco un riassunto dettagliato, con gli orari aggiornati al fuso orario italiano:

Cape Canaveral, 27/08, 08:12 : il razzo Atlas V trasporterà in orbita il satellite spia NROL-44, del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti d'America;

: il razzo Atlas V trasporterà in orbita il NROL-44, del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti d'America; Cape Canaveral, 29/08, 01:12 : il Falcon 9 della SpaceX consegnerà il satellite SAOCOM 1B verso il cielo per conto dell'Agenzia spaziale Nazionale Argentina;

: il Falcon 9 della consegnerà il satellite SAOCOM 1B verso il cielo per conto dell'Agenzia spaziale Nazionale Argentina; Complesso Rocket Lab, 29/08, 05:05 : il vettore Electron tenterà nuovamente (dopo una piccola anomalia subìta i primi di luglio) di portare in orbita il satellite di osservazione terrestre “Sequoia”;

: il vettore tenterà nuovamente (dopo una piccola anomalia subìta i primi di luglio) di portare in orbita il satellite di osservazione terrestre “Sequoia”; Kennedy Space Center, 30/08, 16:08: la SpaceX non si stanca mai, ed è pronta a rimpinguare l’esercito dei performanti Starlink già in orbita terrestre. Il lancio prevede l’utilizzo del Falcon 9, che consegnerà altri 60 satelliti alla flotta.

Se tutto dovesse andare per il verso giusto, senza intoppi, potrebbe esserci spazio anche per un quinto lancio – forse il più interessante – che coinvolgerà la startup “Astra", di San Francisco, nel suo primo volo spaziale orbitale. Il loro booster, come stesso confermato dai portavoce della compagnia, è già pronto da un paio di mesi, ma la luce verde è arrivata solo di recente, permettendo una finestra di lancio in un generico “fine mese”.

Se l'attesa per questi lanci dovesse farsi noiosa potreste intrattenervi con il sito NASA per seguire passo passo la missione di Perseverance.