Il traffico di esseri umani su Instagram scovato dalla BBC

Quando si parla di criminalità online, spesso viene subito in mente il deepweb. La verità è che la maggior parte dei contenuti criminali sono in superficie, sui social che usiamo anche noi tutti i giorni, o alla portata di una ricerca su Google. Recentemente è stato scoperto un traffico di esseri umani che si faceva pubblicità su Instagram.

La scoperta arriva dai giornalisti dell'edizione per l'Arabia Saudita della BBC. Un team di giornalisti si è spacciato per una coppia di moglie e marito su Instagram, scoprendo che vendere o comprare minori è estremamente semplice.

"Nel Golfo, le donne impiegate come domestiche sono vendute attraverso app approvate e distrubuite da Google e Apple", riportano i giornalisti d'inchiesta. "Si chiama mercato online degli schiavi".

I giornalisti hanno incontrato di persona diverse persone che, sempre usando Instagram, proponevano la vendita di ragazzine molto giovani, come Fatou, una adolescente di appena 16 anni della Guinea in vendita per meno di 4.000$.

"Questa è la quintessenza della schiavitù moderna", ha detto Urmila Bhoola, Special Rapporteur dell'ONU. "Quello che abbiamo visto (nel servizio della BBC) è una bambina venire venduta e scambiata come un pezzo di proprietà".

Le autorità del Kuwait, nel frattempo, sostengono di avere convocato per ulteriori indagini diverse delle persone che si nascondevano dietro agli account Instagram usati per la tratta di esseri umani.

Ma la cosa agghiacciante, è che a queste persone è stato semplicemente chiesto di astenersi da compiere questa attività in futuro, mentre sembrerebbe che non ci siano state condanne di alcun tipo.

Instagram ha comunicato alla BBC di aver rimosso diversi contenuti di questo tipo sia su Facebook che su Instagram.

L'utilizzo delle app di maggiore diffusione per compiere attività criminali non è una novità. Recentemente le autorità hanno rintracciato anche un traffico di armi e munizioni che avveniva in bella vista su Snapchat.