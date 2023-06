Il traffico italiano su Pornhub è crollato durante Inter-Manchester City, i dati

La finale di Champions League tra Manchester City ed Inter ha fatto crollare in Italia il traffico di Pornhub. A svelarlo sono i dati diffusi direttamente dalla piattaforma d’intrattenimento per adulti.

Come si può vedere nel grafico presente in calce, nel Regno Unito il traffico di Pornhub è diminuito del 17% rispetto a quello di un giorno medio, salvo poi rimbalzare dell’8% sopra la media.



In Italia invece il calo è stato più marcato, del 32% rispetto alla media, ed a fine partita (vinta per 1-0 dagli uomini di Guardiola) il rimbalzo è stato del 17%. Interessante notare come al secondo posto della classifica dei paesi dove il traffico su Pornhub è calato di più durante il big match figuri anche la Norvegia di Erling Halaand, che è stato protagonista della finale ma non in positivo visto che la sua prova non è stata certo esaltante, sebbene fosse tra i più attesi alla luce della stagione da record.



L’eco dell’evento calcistico che ha segnato la fine della stagione 2022/23 si è sentito anche in altre parti dell’Europa: complessivamente nel Vecchio Continente il traffico è sceso del 14%

Negli Stati Uniti invece la riduzione dei visitatori è stata dell’8% rispetto alla media, a conferma di come anche nella nazione a stelle e strisce l’interesse per il traffico sia in aumento.