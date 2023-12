Tragedia ambientale a Chicago: quasi 1000 uccelli morti contro un edificio

Quasi 1000 uccelli migratori sono morti dopo essersi schiantati contro un edificio luminoso a Chicago, un incidente che sottolinea i pericoli dell'inquinamento luminoso per la fauna selvatica. L'evento si è verificato il 5 ottobre presso il McCormick Place Lakeside Center, un grande centro congressi con pannelli di vetro.

Gli uccelli migrano principalmente di notte e la luce artificiale può disorientare la loro navigazione notturna, portandoli a collisioni con superfici riflettenti o edifici di vetro. Questo non è il primo incidente del genere causato dalle luci dell'edificio vetrato del McCormick Place, che ha riconosciuto il problema e sta attualmente consultando esperti per identificare le migliori opzioni per soluzioni immediate e a lungo termine.

Utilizzando dati radar meteorologici, gli scienziati hanno scoperto che la luce artificiale è un indicatore principale di dove gli uccelli atterreranno nei loro lunghi viaggi. Con le luci cittadine che agiscono come fari luminosi, gli uccelli migratori vengono attirati verso le aree urbane, che sono luoghi rischiosi pieni di minacce come persone, gatti, cibo più scarso e molti edifici lucenti con cui collidere (e, secondo uno studio, ci fanno venire le allergie).

"Non pensiamo spesso alla luce come a un inquinante, ma soddisfa tutti i criteri di ciò che è l'inquinamento", ha affermato Kyle Horton, autore dello studio e professore assistente presso il Dipartimento di Pesca, Fauna Selvatica e Biologia della Conservazione della Colorado State University. "Se spegnessimo tutte le luci stasera, non ci sarebbero uccelli che si schiantano a causa delle luci stasera. L'impatto è immediato e positivo per gli uccelli", ha aggiunto Horton.

A tal proposito, perché gli insetti sono attratti dalle luci artificiali?