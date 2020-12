Tragedia in Russia: 24enne muore fulminata dall'iPhone caduto nella vasca da bagno

Tragedia in Russia dove una ragazza di 24enne è morta fulminata dall'iPhone che è caduto nella vasca da bagno mentre era in carica. Il corpo senza vita è stato trovato dal compagno di stanza ed a nulla sono serviti gli interventi dei paramedici che non hanno fatto altro che constatare il decesso.

Il coinquilino ha raccontato ad East2West News ha raccontato di averla trovata senza vita nella vasca, con l'iPhone 8 al fianco ancora in carica e funzionante.

Il Ministero Russo delle Emergenze ha nuovamente avvertito gli utenti dei pericoli legati agli incidenti come questo: "la tragedia ci ricorda ancora una volta che l'acqua e gli apparecchi elettronici collegati alla rete sono incompatibili, e lo stesso vale anche per qualsiasi dispositivo mobile. Se uno smartphone sotto carica cade nell'acqua, le conseguenze sono queste".

Purtroppo non si tratta della prima volta che riportiamo su queste pagine notizie di questo tipo. Lo scorso anno una bambina di nove anni è morta fulminata dal suo smartphone mentre faceva la doccia: anche in questo caso l'aveva appoggiato sulla vasca mentre era in carica ed una volta scivolato nell'acqua ha generato una scossa elettrica che è stata fatale.

Il consiglio è sempre di evitare di mettere sotto carica lo smartphone o qualsiasi dispositivo nei pressi di docce, vasche da bagno e lavabo in quanto potrebbero cadere al loro interno.