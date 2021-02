Il tragico e brutale destino dell'antico faraone Seqenenra Ta'o è stato rivelato

Una tomografia alla mummia del faraone Seqenenra Ta'o, i cui risultati sono stati pubblicati nella rivista "Frontiers in Medicine", porta alla luce un aspetto oscuro riguardo la sua possibile morte. Gli studiosi, infatti, sono riusciti ad evidenziare il gran numero di ferite facciali che, durante il processo di mummificazione, vennero nascoste.

Da queste si può evincere una sola teoria riguardo il suo tragico destino, che adesso andremo ad illustrarvi.

I traumi messi in luce nell'intera calotta dell'ex-sovrano egizio della XVII dinastia, che governò tra il 1595/1585 a.C. fino al 1555/1554 a.C., sono molto frequenti in coloro che combattevano in prima linea nei campi di battaglia. Fra i più evidenti si possono notare: un taglio sulla fronte, uno intorno agli occhi e alle guance e un evidente segno di una pugnalata alla base del cranio, che probabilmente raggiunse il tronco encefalico.

Ma prima di procedere all'analisi di questi segni emersi dalla tomografia, bisogna chiedersi: chi era Seqenenra Ta'o e perché avrebbe dovuto subire così tante ferite intorno ad una sola zona?

Quando questo faraone regnò, il paese arabo era ancora diviso tra Alto e Basso Egitto. Seqenenra Ta'o era il sovrano del primo; mentre il secondo era guidato dal re hyksos Ipepi. Quest'ultimo faceva parte di un gruppo di invasori asiatici che aveva preso il controllo della parte settentrionale del paese e al quale i governatori locali del sud erano obbligati a pagare dei tributi.

Vi sono poche testimonianze, ma possiamo dire che, con molta probabilità, il regnante dell'Alto Egitto cercò di gestire la forte crisi tra i due poli attraverso sia la diplomazia sia l'azione bellica - mossa dal forte desiderio di liberare la parte a Nord dall'invasione straniera e ricongiungere l'intero regno.

Uno dei casus belli che potrebbero aver ravvivato scontro tra le due parti durante il regno di questo faraone della XVII dinastia fu abbastanza ridicolo. La fonte che ce ne parla, infatti, dichiara che il re Ipepi si lamentò del rumore generato dagli ippopotami presenti in una vasca sacra a Tebe, che, a detta del re invasore, lo ostacolavano a dormire nella lontana città di Avaris (l'allora capitale del Basso Egitto). Questo venne visto come un gravissimo insulto all'autorità di Seqenenra Ta'o e per questo, si dice, iniziò lo scontro decisivo tra i due.

Nessuno, tuttavia, sa cosa succedette dopo quell'episodio. Considerando che il figlio, Kamose, morì in battaglia proprio contro gli hyksos, è probabile che anche Seqenenra Ta'o ebbe un destino simile.

Questo mistero intorno alla morte del sovrano dell'Alto Egitto si accese subito dopo la scoperta della sua mummia, nel XIX secolo - il periodo d'oro per l'egittologia. Tuttavia, al tempo era impossibile poter individuare dei dati che dessero delle risposte.

Oggi, invece, con le nuove tecnologie, si è riusciti a ricostruire un'immagine 3D di quel poco che rimane del corpo di Seqenenra Ta'o e confermare che tutti i traumi presenti siano derivati da armi, come asce, daghe e lance.

E' possibile, quindi, che il sovrano sia stato circondato sul campo di battaglia, catturato e, successivamente, sottoposto ad un'esecuzione brutale portata avanti da diversi uomini.

