Traguardo italiano: D-Orbit si aggiudica appalto ESA da 2.6 milioni

La D-Orbit, una azienda spaziale italiana, si è aggiudicata un importante contratto GSTP dell'ESA. La commissione è da 2.6 milioni di euro. Gli italiani di D-Orbit dovranno progettare un veicolo pensato per il trasporto di CubeSat.

D-Orbit aveva già avuto modo negli anni di dare prova di essere uno dei più importanti centri d'eccellenza del Paese: nel 2013 aveva progettato con successo una tecnologia per il deorbitaggio dei satelliti, in poche parole un dispositivo che permette di disattivare ed eliminare i satelliti non più in uso, ad esempio perché guasti o alla fine del loro ciclo di vita.

L'ambizioso progetto alla base del contratto da 2.6 milioni di euro prevede l'esatto contrario: lo sviluppo di un mezzo che possa trasportare in orbita un lotto di satelliti, riuscendo a lanciarli nello spazio anche in orbite differenti. In particolare si parla del trasporto dei CubeSat, satelliti miniaturizzati con un volume di appena 1 dm³.

Parola d'ordine modularità: il veicolo dovrà essere in grado di ospitare diverse soluzioni di alloggio per i satelliti, così da poter essere impiegato, di volta in volta, per il trasporto di CubeSat con funzioni e dimensioni diverse.

Il programma sarà diviso in due fasi, una di finalizzazione del progetto, che durerà cinque mesi, a cui seguirà la fase finale, da undici mesi, di costruzione e consegna del veicolo all'ESA. Se tutto andrà come da tabella di marcia, il primo lancio è previsto nel 2020.