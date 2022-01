Traguardo storico per Google Chrome: pubblicata la versione 100 sul canale Canary

A fine dicembre vi abbiamo parlato dell'imminente arrivo di Chrome 100, che avrebbe potuto rendere inaccessibili alcuni siti web. Il problema, in realtà, non si porrà ancora per qualche tempo, perché Chrome 100 dovrebbe arrivare solo a fine marzo, ma una prima build dell'aggiornamento è comparsa sul Canary Channel.

L'arrivo della prima versione di Chrome 100 sul Canary Channel è un vero e proprio pezzo di storia dell'informatica: la prima beta di Chrome, infatti, è stata rilasciata a settembre 2008 su Windows, e l'arrivo alla centesima iterazione del browser è un traguardo da celebrare per tutti i fan di Chrome.

Facciamo un po' di storia: i primi rumor sulla creazione di un browser web realizzato interamente da Google emersero già nel 2004, ma l'allora CEO dell'azienda, Erik Schmidt, si oppose all'idea. Solo quando i cofondatori della piattaforma Laryy Page e Sergey Brin assunsero decine di dipendenti di Firefox che avevano lavorato a Mozilla, Schmidt finì per cedere.

Lo sviluppo di Chrome iniziò nel 2006 e fu supervisionato da Sundar Pichai, che dal 2015 ha sostituito Schmidt come CEO di Google. Eventualmente, la release di Chrome portò alla Seconda guerra tra browser, che vide contrapporsi Internet Explorer, Mozilla Firefox e Google Chrome stesso. Quest'ultimo, infine, divenne nel 2012 il browser più utilizzato al mondo.

Nonostante il rilievo storico dell'evento, comunque, pare che la release di Chrome 100 non apporterà grandi modifiche al browser: niente feature aggiuntive e niente sorprese da parte di Big G insomma, o almeno così pare da quanto trapela dalla beta di Chrome 100.

Ad ogni modo, Chrome 100 al momento è presente solo sul Canary Channel ed è disponibile sia per Android, nella versione 100.0.4845.0, che per Windows, nella versione 100.0.4846.0. Come sempre, l'installazione di Chrome in versione Canary è sconsigliata ai meno esperti: le beta pubblicate sul canale Canary, infatti, sono le più grezze, instabili e potenzialmente colme di bug, poiché vengono utilizzate da Big G per i propri test.

Intanto, prima di Chrome 100 potrebbe arrivare un altro aggiornamento di Google Chrome, questa volta decisamente meno gradito dagli utenti: l'update, infatti, potrebbe segnare la fine di tutti gli ad-blocker.