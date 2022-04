Traguardo storico per Microsoft: è tra le 100 aziende più influenti al mondo per il TIME

Dopo l'inaspettato acquisto di Activision da parte di Microsoft, pare che l'azienda di Redmond sia diventata così conosciuta da meritarsi un posto nella top 100 del TIME per le compagnie più influenti al mondo, raggiungendo aziende come Apple, NVIDIA, Amazon, Meta e Alphabet.

A quanto pare, la scelta del TIME avrebbe poco a che fare con il ruolo di Microsoft in campo tecnologico, nonostante il riuscitissimo lancio di Windows 11 lo scorso ottobre, e molto di più con l'acquisizione di Activision-Blizzard da parte dell'azienda, che è costata a Redmond ben 70 miliardi di Dollari.

Spiega infatti TIME che "i creatori di Xbox, Microsoft, hanno sorpreso l'industria videoludica a gennaio annunciando i propri piani per acquisire Activision-Blizzard, publisher di videogiochi come Call of Duty e Overwatch. La compagnia dice che l'accordo da 70 miliardi di Dollari la aiuterà a garantire migliori servizi ai tre miliardi di giocatori sparsi in tutto il mondo".

In secondo luogo, la scelta di reintegrare Microsoft tra le 100 aziende più influenti del momento dipende dagli incredibili risultati finanziari registrati dall'azienda da quando si trova sotto la direzione di Satya Nadella, con ben 51,7 miliardi di Dollari di ricavi solo nell'ultimo trimestre.

Inoltre, la decisione del TIME è stata influenzata anche dal ruolo attivo di Microsoft nell'innovazione tecnologia e dal suo riconoscimento del ruolo sociale delle tecnologie: l'azienda, infatti, è stata lodata per il proprio impegno attivo nel conflitto tra Russia e Ucraina, specie per l'analisi e il contrasto ai malware di Mosca, ma anche per la sua collaborazione con la compagnia farmaceutica Novartis nell'impiego della tecnologia per la scoperta di nuovi medicinali.

Più in generale, il TIME spiega che "tutte le aziende della top 100 sono state valutate dal team editoriale di TIME seguendo alcuni precisi criteri, inclusi la rilevanza, l'impatto, l'innovazione, la leadership, l'ambizione e il successo". Insomma, quello di Microsoft è un traguardo storico, oltre che un simbolo di una serie di successi inanellati uno dopo l'altro negli ultimi mesi.