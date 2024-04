Tramite uno speciale organello questa strana alga riesce ad assorbire azoto

Gli organelli endosimbiotici sono quelli che hanno permesso lo sviluppo delle piante, degli animali e in generale della vita complessa e sono il frutto di un patto silenzioso fra due microrganismi diversi, che avevano esigenze divergenti ma complementari.

Gli organelli endosimbiotici più famosi in assoluto sono i mitocondri e i cloroplasti, che derivano da antiche cellule procariotiche. In particolare i secondi hanno permesso ad alghe e alle piante di sfruttare la luce come fonte primaria di energia, con cui compiere i complessi processi biochimici interni alla cellula. Questi organelli, inoltre, sono così importanti per la nostra sopravvivenza che qualora si danneggiassero - come può avvenire in alcune situazioni particolari - saremmo in imminente pericolo di vita.

Un nuovo organello capace di utilizzare l'azoto è stato però scoperto recentemente da un gruppo di ricercatori dell'Università della California. Questo non è evento che capita spesso, tanto che gli stessi autori della scoperta hanno avuto diversi dubbi, prima di sincerarsi che si trovavano davanti a una scoperta davvero epocale.

Questo organello - da loro chiamato "nitroplasto" facendo riferimento ai cloroplasti - è stato trovato all'interno di un'alga particolare, di cui sono stati trovati i reperti fossili risalenti a circa 100 milioni di anni fa. Trattasi della Braarudosphaera bigelowii, una specie presente in tutto il mondo che è appartenente al gruppo dei coccolitoforidi.

L'origine del nitroplasto è probabilmente ancora più antica dell'alga in cui è stato trovato. Come gli altri organelli endosimbiotici, il nitroplasto in origine era un procariote indipendente, un cianobatterio che fissava l'azoto, che fu però poi inghiottito da un'altra cellula. A differenza però di altre prede, questo cianobatterio si trovò bene all'interno del citoplasma del suo predatore, cominciando così a intrecciare una relazione sempre più stringente, che alla fine ha portato entrambi gli organismi a condividere obiettivi e pezzi di genoma, formando un'organismo eucariote.

La scoperta del nitroplasto è stata pubblicata sulle riviste Science e Cell, dopo diversi anni di approfondite analisi, ed è ritenuta estremamente importante poiché sono pochi gli organismi in grado di fissare l'azoto, al di là dei batteri. Le piante, pur di ricevere ingenti dosi di azoto dal suolo, hanno persino evoluto delle strutture radicali particolari, dove ospitare i rizobi, i batteri azotofissatori per eccellenza.

Per qual ragione però gli esseri viventi hanno così tanto bisogno dell'azoto e di organismi in grado di estrarlo dall'atmosfera? La ragione è abbastanza semplice: l'azoto permette la produzione delle proteine ed è un elemento essenziale degli acidi nucleici, risultando così uno dei mattoncini più importanti dell'evoluzione della vita.

