Il tramonto dell'era d'oro della Silicon Valley e il concerto di Sting per Microsoft

Il periodo potrebbe essere definito quello dei licenziamenti legati alle Big Tech. Di recente Google ha annunciato 12mila licenziamenti. Lato Amazon i tagli al personale coinvolgono 18mila persone. Meta? 11mila licenziati. In questo contesto, Microsoft ha confermato il licenziamento di 10mila dipendenti.

È però proprio sull'azienda di Redmond che si sta concentrando l'attenzione nelle ultime ore. Infatti, come riportato da Gizmodo e dal Wall Street Journal, un concerto di Sting dallo "sfortunato" tempismo non sta passando inosservato. A tal proposito, all'inizio della settimana legata all'avvio dei licenziamenti che coinvolgono il 5% dell'azienda, più precisamente nella giornata di martedì 17 gennaio 2023, circa 50 persone, tra cui dirigenti Microsoft, hanno potuto assistere a uno show dell'artista britannico.

Il concerto si è tenuto nel contesto del World Economic Forum, in quel di Davos, in Svizzera. Probabilmente nessuno avrebbe "puntato il dito" sulla kermesse, se non fosse per il fatto che il giorno seguente, ovvero mercoledì 18 gennaio 2023, sul blog ufficiale di Microsoft è comparsa la nota di Satya Nadella riguardante l'annuncio dei licenziamenti.

Insomma, sicuramente il concerto di Sting non ha avuto il migliore dei tempismi per l'azienda di Redmond, arrivando in un momento in cui si inizia a fare riferimento al "tramonto dell'era d'oro" della Silicon Valley.

No, non si tratta di un "declino totale", ma sembra essere giunta al termine la concezione di "perenne espansione" di cui il mondo Tech si è "nutrito" per lungo tempo. In questo contesto, stanno iniziando a spuntare articoli come quello del Guardian, in cui ci si inizia a chiedere se "l'era d'oro" della Silicon Valley sia effettivamente giunta al termine, mentre la CNN ha indicato il 2022 come "l'anno che ha riportato la Silicon Valley sul pianeta Terra".