Tranquilli: Rabbit R1 può far girare Quake (e il terzo lotto è sold out)

È innegabile che un prodotto come l'appena annunciato Rabbit R1 strizzi un po' l'occhio anche ai nostalgici (d'altronde, una rotella analogica non si vede esattamente tutti i giorni in ambito dispositivi mobili). Tuttavia, non propriamente tutti gli appassionati si aspettavano una conferma del fatto che il dispositivo IA può far girare Quake.

Sì, avete capito bene: come fatto notare da The Verge (che indica che "DOOM" può girare su Rabbit R1, ma come fatto notare nei commenti l'immagine riguarda "Quake"), nella giornata del 12 gennaio 2024, a pochi giorni dal reveal di Rabbit R1, il CEO e fondatore di rabbit inc. Jesse Lyu ha spiegato su Twitter X che effettivamente questo è possibile, rilanciando un'immagine creata da un utente che afferma che "sarebbe pazzesco".

Il riuscire a far girare lo storico titolo tramite i dispositivi più improbabili è ormai diventato una sorta di meme per il mondo del Web, tanto che nel 2022 sono emersi dei video in cui si vede Quake associato a un Apple Watch. Insomma, a questo punto ci sono buone probabilità in merito al fatto che quando Rabbit R1 finirà nelle mani della community quest'ultima si adoperi quantomeno per tentare di realizzare un porting.

Per il resto, è da notare che nella giornata del 13 gennaio 2024 rabbit inc. ha annunciato su Twitter X che anche il terzo lotto da 10.000 unità di Rabbit R1 è sold out. Sono dunque stati aperti i preorder per il quarto lotto, che vedono una data di consegna stimata che slitta adesso a giugno-luglio 2024. Pensate che, nell'annunciare il sold out del primo lotto di Rabbit R1, la startup dietro il progetto aveva affermato che inizialmente non c'erano poi così grandi aspettative in termini di vendite.