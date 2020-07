Un tranquillo sistema stellare ci fa sperare in un pianeta abitabile

Un nuovo sistema è stato appena scoperto e dista solo 10,7 anni luce da noi, questo significa che presto potrebbe diventare uno dei più studiati in assoluto. La stella si chiama Lacaille 9352, o GJ 887, e nella sua orbita gli scienziati hanno trovato due pianeti rocciosi e ci sono indizi sulla presenza di un terzo.

Trovare un pianeta potenzialmente abitabile non è facile, orbitare alla giusta distanza dalla sua stella è solo il primo passo. Le dimensioni e la composizione sono fondamentali, così come il livello di attività della stella. Nonostante tutto, questo potrebbe non essere sufficiente se il sistema è troppo lontano per poter essere osservato correttamente.

"Questi pianeti ci forniscono la possibilità di studiare in modo più dettagliato la presenza di vita fuori dal sistema solare," afferma Sandra Jeffers, astrofisica dell'Università di Gottingen, Germania.

Per ora gli indizi sulla presenza di un terzo pianeta sono ancora deboli, ma i due pianeti rocciosi effettivamente trovati sono già un motivo sufficiente per studiare in dettaglio questo sistema stellare. Normalmente gli esopianeti sono molto più distanti, come Kepler-1649 c che si trova a 300 anni luce di distanza.

La stella, che ha una massa pari alla metà del nostro Sole, è una nana rossa. Sono dei corpi celesti che vivono molto a lungo, sono freddi e hanno un'intensa attività stellare. A causa della loro temperatura, la fascia abitabile è molto più vicina alla stella e i pianeti sono minacciati dall'espulsione di massa e dai venti stellari emessi dalla nana rossa.

GJ 887 è molto particolare, pur essendo una nana rossa, è estremamente tranquilla, con un'attività molto bassa e una brillanza pressoché costante. Questo la rende estremamente interessante per Red Dots Survey, un progetto per la ricerca di pianeti rocciosi vicino a nane rosse.

I telescopi hanno trovato i pianeti osservando i piccoli cambiamenti di luminosità della stella, che nel caso di GJ 887 hanno mostrato due segnali periodici distinti. Questo è solo uno dei possibili metodi per trovare un esopianeta. Le masse degli esopianeti sono tra le 4,3 e le 7,6 masse solari, rendendole delle Super-Terre, ma difficilmente sono abitabili. Il terzo segnale è quello più promettente da questo punto di vista perché si troverebbe all'interno della fascia abitabile. Tuttavia è stato misurato una sola volta e non abbiamo avuto ulteriori prove.

Potrebbe non esserci nessun terzo pianeta. "Consideriamo il terzo segnale, con un periodo di circa 50 giorni, molto dubbio e legato all'attività stellare," spiegano i ricercatori nel loro articolo.

Il sistema è comunque molto interessante e la sua vicinanza lo rende molto adatto ad essere studiato dai nostri telescopi. Nei prossimi tempi potremmo avere nuovi indizi e prove sull'eventuale presenza di un terzo pianeta. Aspettiamo sviluppi.