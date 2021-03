Quante transazioni per cashback 2021? Ecco i requisiti per ottenere il rimborso

Mentre si parla sempre più di una possibile revisione del cashback di Stato, ed addirittura del possibile annullamento della misura, entriamo nel dettaglio e vediamo quali sono i requisiti per ottenere il rimborso.

Posto che l'iscrizione deve essere effettuata tramite SPID dall'app Io, il rimborso del 10% sulle transazioni effettuate nei due semestri dell'anno non è automatico e non viene dato a tutti.

Allo stato attuale, infatti, è necessario effettuare almeno 50 pagamenti per semestre per ottenere il cashback che, ricordiamolo, può essere di massimo 150 Euro complessivo e di 15 Euro massimo per ogni singola transazione.

Va da se che se non si raggiungono i 50 pagamenti effettuati con metodi di pagamento supportati ed associati all'app Io, anche se si accumula il cashback questo non verrà accreditato sull'IBAN.

Sono validi tutti gli acquisti effettuati in negozi, bar, ristoranti, supermercati, grande distribuzione, artigiani o professionisti. Non rientrano ovviamente gli acquisti effettuati online, nell'ambito delle attività d'impresa, professionale o artigianali, quelli completati fuori dal territorio nazionale, ma anche le operazioni eseguite presso gli ATM, i bonifici e le operazioni relative a pagamenti ricorrenti con addebito su carta o conto corrente.

I periodi di cashback sono due: il primo si concluderà il 30 Giugno 2021, mentre il secondo inizierà il 1 Luglio 2021 e terminerà il 31 Dicembre 2021.