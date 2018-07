Trapela DJI Mavic 2: in arrivo in due versioni Pro ed Zoom

Sono trapelate alcune immagini del prossimo drone targato DJI, il Mavic 2. Direttamente dal Regno Unito, infatti, ci arrivano alcune segnalazioni di molti utenti che sottolineano come l'ultimo catalogo Argos includa una pagina dedicata al Mavic 2, che rivela praticamente nella sua interezza il prossimo drone della società.

Evidentemente, DJI lancerà due varianti del Mavic 2: il Mavic 2 Zoom ed il Mavic 2 Pro, che andranno a soddisfare le esigenze diverse di varie fasce di consumatori. Il modello Zoom dovrebbe includere un zoom ottico 2x, mentre il Pro con ogni probabilità sfoggerà una fotocamera Hasselblad con sensore ad 1 pollice e senza zoom.

La scheda tecnica conferma la presenza di un sistema di rilevamento "ostacoli omnidirezionale", ed un motore in grado di raggiungere una velocità massima di 45 MPH, con batteria in grado di garantire autonomia di 31 minuti di volo continui, in linea con il Mavic Pro Platinum. Non sono invece presenti indicazioni sulla qualità della registrazione video, anche se presumibilmente supporterà il 4K.

Resta anche da capire il prezzo dei droni, ma con ogni probabilità andranno a posizionarsi nella fascia di mercato tra 999 e 1.099 Dollari.

Il lancio, secondo alcuni rumor, sarebbe dovuto avvenire il 18 Luglio, ma DJI ha posticipato l'evento di lancio a tempo indeterminato.