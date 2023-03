Trapela la finestra di lancio delle NVIDIA RTX 4060 Ti e 4050, ma dov'è la RTX 4060?

Nelle scorse ore abbiamo scoperto le specifiche delle RTX 4060 e 4060 Ti di NVIDIA, che però non sembrano avere una data precisa di lancio. A testimonianza di come il cerchio attorno alle GPU midrange del Team Verde si stia ormai chiudendo, emerge oggi la finestra di lancio delle RTX 4060 Ti e 4050, riportata da un noto leaker.

A svelare le date (indicative) di lancio delle due GPU è Zed_Wang di MEGAsizeGPU, che su Twitter ha spiegato che la RTX 4060 Ti uscirà a fine maggio, la RTX 4050 uscirà nel mese di giugno e la RTX 4060 ha una data di lancio ancora incerta. Con queste tre GPU, comunque, dovrebbe chiudersi la lineup di nuova generazione di NVIDIA, con un lungo lancio dilazionato su nove mesi, se consideriamo che la RTX 4090 è stata lanciata a fine settembre 2022.

Per quanto ne sappiamo, la RTX 4070 arriverà il 13 aprile, il che significa che tra il lancio di quest'ultima e quello della RTX 4060 Ti passerà circa un mese e mezzo, mentre tra la RTX 4060 Ti e la RTX 4050 vi saranno solo 30 giorni di distanza, o poco meno. La finestra temporale di fine maggio, comunque, non è casuale: se il rumor fosse vero, infatti, è decisamente probabile che la RTX 4060 Ti arrivi al Computex di Taipei, che si terrà proprio tra il 30 maggio e il 2 giugno 2023.

Preoccupa invece il fatto che NVIDIA non abbia deciso la data di lancio della RTX 4060 "liscia", che a rigor di logica dovrebbe posizionarsi a cavallo tra la RTX 4060 Ti e la RTX 4050, esattamente come la RTX 4070 si posizionerà tra la RTX 4070 Ti e la RTX 4060 Ti. Difficile però che NVIDIA, dopo averci fatto aspettare mesi tra una release e l'altra, decida di lanciare tre GPU (peraltro molto simili tra loro in termini di performance) in meno di trenta giorni.

Una possibilità è sicuramente che la RTX 4060 prenda il posto della 4050 e venga lanciata a giugno, mentre la GPU di fascia più bassa di NVIDIA potrebbe ricevere una release nel corso dell'estate. Tuttavia, non è da escludere che il Team Verde decida di cancellare una delle sue tre GPU di fascia medio-bassa, magari a seconda della risposta dei fan alla RTX 4070 e alla RTX 4060 Ti: che la RTX 4060 e la RTX 4050 siano ancora a rischio?