Trapela su Geekbench un iPhone con iOS 12 e 4 gigabyte di RAM. E' iPhone X Plus?

Apple, come di consueto, dovrebbe presentare la prossima gamma di smartphone nel corso del mese di Settembre, e come sempre sul web hanno già fatto capolino le prime indiscrezioni sulle specifiche tecniche dei nuovi iPhone. A quanto pare, però, alcuni dei dispositivi avrebbero già fatto capolino su siti di benchmarking di riferimento.

A giudicare dalle indiscrezioni emerse, i modelli di iPhone che vedranno la luce nel corso dell'anno saranno tre, ed uno di questi è stato avvistato su Geekbench.

Nella scheda aggiunta dalla popolare piattaforma di benchmarking sono presenti alcuni interessanti dettagli: l'iPhone sfoggia infatti il nuovo sistema operativo di Apple, iOS 12, a fianco di 4 gigabyte di RAM ed a giudicare dai risultati ottenuti, un processore recente.

La variante in questione è elencata sotto il nome "iPhone 11,2", mentre la scheda madre porta il codice D321AP. L'iPhone sarebbe stato testato la scorsa settimana. Il cellulare include una CPU six-core con fequenza di base di 2,49 GHz, il che rappresenta un leggero cambiamento rispetto ai 2,39 GHz di iPhone X.

Proprio la modifica alla quantità di memoria volatile ha permesso al nuovo iPhone (o presunto tale) di ottenere un punteggio di 4.673 in single-core e 10.921 in multi-core. I risultati, come osservati da molti, sono molti simili a quelli di iPhone X, ma bisogna vedere anche in che condizioni sono stati effettuati i test.

Il benchmark completo è disponibile a questo indirizzo, ed include anche i punteggi in termini di memoria, crittografia, rilevamento del volto e riconoscimento vocale.