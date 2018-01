Trapela in rete Lumia Hapanero, uno smartphone con Surface Pen di Microsoft

Qualche mese fa sul web si era parlato di un dispositivo della gammain grado di supportare ladi, che però ancora non ha visto la luce e con ogni probabilità non la vedrà mai.

Nella giornata di oggi, sul web è apparso un video, che vi proponiamo come sempre in apertura, in cui viene mostrato il Lumia Hapanero, uno smartphone del colosso di Redmond che però non è stato rilasciato.

Il filmato mostra il dispositivo alle prese con la Surface Pen, che sembra essere in grado di interagire con una vecchia build di Windows 10 Mobile, il che suggerisce che probabilmente si tratta di un video piuttosto datato.

Nella clip l'utente tenta di far interagire la Surface Pen prima con il Lumia 950 XL, che non risponde, e poi con il Surface Pro 4, su cui funziona. Il prototipo invece sembra funzionare perfettamente e l'utente riesce ad aprire le applicazioni, seppur con qualche fatica, scorrere l'elenco e digitare sulla tastiera.

Microsoft, secondo alcuni rumor, avrebbe dovuto mostrare il dispositivo alla Build 2015, l'annuale conferenza per sviluppatori. Il dispositivo, a quanto pare includeva il processore Snapdragon 810 e 4 gigabyte di RAM. Il gigante di Redmond, inoltre, avrebbe testato due varianti dello smartphone, una con display a 1080p ed un'altra con 1440p.

Tuttavia, sia il Lumia 950 che il 950 XL si sono rivelati essere due flop totali, ed hanno segnato non solo il destino di Hapanero, ma anche in generale di Windows Mobile, che è stato praticamente messo dalla società di Satya Nadella.