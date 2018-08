Trapela LG V40: in arrivo con tripla fotocamera posteriore e schermo da 6,3 pollici?

Mancano ormai pochi giorni all'IFA di Berlino e sul web continuano a rincorrersi indiscrezioni sui prossimi smartphone che vedranno la luce nel corso dell'evento della città tedesca. Tra questi potrebbe essere presente un nuovo dispositivo della linea V di LG, soprannominato LG V40.

A tal proposito, sul web è emerso un rendering che ci permette di ottenere una panoramica più ravvicinata del cellulare, ovviamente sulla base dei rumor emersi in rete ed ottenuti dai famosi leakster come OnLeaks e Slashleaks, a cui si sono aggiunte delle informazioni sul design posteriore recentemente trapelate da MySmartPrice.

Il cellulare, almeno a giudicare da quanto emerso in rete, potrebbe essere il dispositivo portatile LG con lo schermo più ampio, con una diagonale da 6,3 pollici. Nonostante ciò, però, il cellulare probabilmente sarà presumibilmente solo leggermente più grande del predecessore, e misurerà 158,8 x 75,8 x 7,8 mm, contro i 151,7 x 75,4 x 7,3 mm del V35, che proprio di recente è entrato nella lista di Netflix dei dispositivi in grado di supportare l'HD ed HDR.

Interessante notare come, almeno nel render, siano presenti tre fotocamere sul retro, proprio come il P20 Pro di Huawei e che dimostrano come ormai il mercato si stia spostando verso questa direzione. LG, però, evidentemente avrebbe scelto di mantenere le telecamere nel mezzo e poste orizzontalmente, piuttosto che "a semaforo".

Al momento ancora non sono disponibili indicazioni sulla possibile data di lancio e sul resto delle specifiche. Come sempre vi invitiamo a prendere con le pinze questa news in quanto è frutto di alcuni rumor emersi in rete.