Trapela la lineup Ryzen 7000 di AMD: ben quattro CPU, ma c'è un'assenza di peso

Dopo aver scoperto la data d'uscita dei processori AMD Ryzen 7000, che sembra essere fissata per il 15 settembre prossimo, nelle scorse ore un leaker ha spiegato che la lineup Ryzen 7000 sarà composta da quattro CPU, tra le quali manca un nome piuttosto importante.

Il leak arriva dal noto insider Greymon55, che ha riportato una lista delle CPU AMD Ryzen 7000 in uscita a settembre su Twitter. L'elenco comprende i processori Ryzen 9 7950X e Ryzen 9 7900X, insieme alle due CPU Ryzen 7 7800X e Ryzen 5 7600X.

Manca la CPU Ryzen 7 7700X, che secondo Greymon55 "non è ancora inclusa nella prima lineup": la frase del leaker, che per la verità non è particolarmente chiara, indica che la CPU sarebbe in via di sviluppo, ma che non sarà rilasciata a settembre insieme al resto della serie Ryzen 7000. Tuttavia, la parola "ancora" ci lascia pensare che nei prossimi mesi, a seconda dell'andamento dei test sul processore, la situazione potrebbe cambiare e AMD potrebbe lanciare ben cinque CPU, e non solo quattro.

Tutte e quattro le CPU leakate dovrebbero avere un'architettura molto simile ai processori Ryzen 5000, ma dovrebbero vantare dei Core Zen4 di nuova generazione, che sostituiranno gli Zen3 delle componenti current-gen e che supporteranno il socket AM5 (LGA 1718) per le schede madri.

Stando alle ultime indiscrezioni, possiamo aspettarci per le quattro GPU le seguenti specifiche tecniche:

Ryzen 9 7950X: 16 Core, 32 Thread a 5,5 GHz massimi. 72 MB di cache. TDP tra 105 e 170 W e prezzo di circa 750 Dollari.

Ryzen 9 7900X: 12 Core, 24 Thread a 5,4 GHz massimi. 70 MB di cache. TDP tra 105 e 170 W e prezzo di circa 600 Dollari.

Ryzen 7 7800X: 8 Core, 16 Thread a 5,3 GHz massimi. 36 MB di cache. TDP di 105 W e prezzo di circa 450 Dollari.

Ryzen 5 7600X: 6 Core, 12 Thread a 5,2 GHz massimi. 35 MB di cache. TDP di 65 W e prezzo di circa 300 Dollari.

Pare dunque che il Ryzen 9 7590X competerà con l'Intel Core i9-13900K per la supremazia nella fascia high-end, mentre il Ryzen 9 7900X e il Ryzen 7 7800X dovrebbero cercare di strappare la fascia medio-alta alle proposte Intel i7. Infine, il Ryzen 5 7600X dovrebbe occupare la fascia medio-bassa, contestando gli Intel Core i5 di tredicesima generazione di Intel.