Trapela il MacBook Pro da 16 pollici, macOS rivela modifiche alla Touch Bar

Dopo i primi rumor emersi qualche mese fa, torniamo a parlare del presunto MacBook Pro da 16 pollici. Sembra infatti che questa volta ci siano informazioni ufficiose, dato che provengono direttamente dal codice sviluppato da Apple.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Wccftech, l'ultima versione Beta di macOS, ovvero la 10.15.1 rilasciata il 29 ottobre 2019, contiene delle informazioni piuttosto eloquenti. Come potete vedere nell'immagine presente qui sotto, scovata dai leaker, sembra proprio che il MacBook Pro da 16 pollici abbia la Touch Bar con Touch ID separato. Inoltre, anche il tasto ESC potrebbe essere fuori dalla Touch Bar.

L'immagine trovata nella giornata odierna va ad affiancarsi ad altre scoperte fatte recentemente dai leaker. Infatti, il render che potete vedere nell'immagine di copertina è stato trovato proprio all'interno del codice di macOS. Per quanto riguarda le dimensioni, si vocifera da tempo del fatto che il MacBook Pro da 16 pollici potrebbe avere la stessa scocca del MacBook Pro da 15 pollici, ma che lo schermo sia più ampio grazie alla riduzione delle cornici. Stando a diverse fonti internazionali, il display dovrebbe avere una risoluzione pari a 3072 x 1920 pixel.

Al momento non abbiamo ulteriori dettagli in merito a prezzo e disponibilità, anche se alcune fonti descrivono un possibile lancio entro fine 2019 e un costo di circa 3000 dollari. In ogni caso, ribadiamo che si tratta solamente di indiscrezioni.