Trapela il nome completo di Android 9.0 P: Pistachio!

Android P, il prossimo major update che ha in serbo Google per i dispositivi Android e che vedrà la luce entro la fine dell'anno, è stato ampiamente svelato dal motore di ricerca nel corso della conferenza tenuta all'I/O 2018. Tuttavia, come sempre, la compagnia di Mountain View non ha annunciato il nome completo della build.

Al momento sappiamo che arriverà sulle versioni di fascia alta dei Pixel, i Nokia, i Samsung Galaxy S e gli Huawei, ma come dicevamo poco sopra l'unico dettaglio che manca è di non poco conto, perchè non si chiamerà Android P. Google è solita svelare il nome completo dell'OS solo nella seconda parte dell'anno, ma a quanto pare quest'anno è già trapelato in anteprima.

Il possessore di un Huawei P9 Lite mini, infatti, ha chiesto al supporto del produttore informazioni sull'eventuale lancio di Android Oreo sul proprio dispositivo, e se Android 9.0 potrebbe vedere la luce. il rappresentante del supporto ha risposto dicendo che "sfortunatamente, Google non ce lo ha ancora comunicato, ma solitamente gli smartphone più vecchi ricevono il sistema operativo più recente quando viene rilasciato Android Pistachio. Le suddette date sono però tenute segrete da Google".

Ciò che balza immediatamente agli occhi è il fatto che Huawei abbia, magari involontariamente, svelato il nome preciso del sistema operativo, che è perfettamente in linea con quelli storici, tutti caratterizzati da nomi di caramelle: Ice Cream Sandwich, Kit Kat, Key Lime Pie, Lollipop, Oreo ed altri.

Una fonte interna ha confermato a Bloomberg che Google ha internamente battezzato Android P con il nome Pistachio, ma non sappiamo se il nome sia cambiato o meno.