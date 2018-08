Trapela nuovamente il Sony Xperia XZ3: niente notch e schermo OLED da 6 pollici

E' in programma per oggi pomeriggio alle 13 la conferenza di Sony all'IFA di Berlino. Il piatto forte del keynote dovrebbe essere l'Xperia XZ3, che è trapelato per intero a qualche ora dalla presentazione.

Le immagini che trovate in calce sono state pubblicate dal famoso leakster Roland Quandt su Winfuture.de e sembrano essere rendering di alta qualità, che ci permettono di ottenere uno sguardo ravvicinato alle diverse opzioni di colorazione (nera, rossa e bianca) del cellulare.

Confermata anche la presenza dell'unica lente sulla scocca posteriore, mentre le dimensioni delle cornici sembrano essere considerevoli. Novità importante, considerando anche la situazione del mercato, è l'assenza del notch, che renderà sicuramente il cellulare appetibile per i molti detrattori della "tacca" introdotta da Apple lo scorso anno con l'iPhone X.

A livello di specifiche tecniche, il Sony Xperia XZ3 dovrebbe includere uno schermo OLED da 6 pollici con risoluzione di 1440x2880 pixel ed aspect ratio di 18:9. Qualora questa informazione dovesse essere confermata, si tratterebbe del primo smartphone a marchio Sony ad includere un pannello OLED.

Il leakster inoltre sottolinea come sui bordi dello schermo saranno accessibili delle gesture che possono attivare determinate azioni: ad esempio sarà possibile scattare una fotografia.

Altre informazioni includono la presenza degli altoparlanti stereo, il chipset Snapdragon 845 con clock fino a 2,8 GHz, 4 gigabyte di RAM e 64 gigabyte di spazio di archiviazione, una fotocamera posteriore da 19 megapixel e frontale da 13 megapixel e batteria da 3.000 mAh.

Lo stesso Quandt ha anche smentito le precedenti indiscrezioni secondo cui Sony sarebbe pronta a lanciare anche una variante Compact del cellulare.