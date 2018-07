Trapela il nuovo iPad Pro: conferme su Face ID ed assenza del jack per le cuffie da 3,5mm

Non solo iPhone. Nella giornata di oggi sono trapelate, infatti, alcune informazioni molto interessante sulla prossima linea di iPad Pro, che Apple dovrebbe lanciare entro la fine dell'anno con due modelli, i quali includeranno delle novità di rilievo.

A quanto pare, entrambi i modelli dovrebbero includere il sistema di autenticazione Face ID per il riconoscimento facciale che abbiamo visto all'opera nell'iPhone X. Ciò vuol dire che i tablet non includeranno alcun tasto home fisico, e nessun Touch ID, e saranno significativamente più sottili rispetto ai modelli attualmente in commercio.

Il blog giapponese Macotakara sostiene che l'iPad Pro 2018 raggiungerà i negozi nelle dimensioni classiche: 10,5 e 12,9 pollici, ma rispetto ai predecessori saranno significativamente più piccoli.

Il modello da 10,5 pollici infatti misurerà 247,5 x 178,7 x 6 mm, rispetto agli attuali 250,6 x 174,1 x 6,1 mm. Le novità più interessanti però riguarderanno il modello da 12,9 pollici, che passerà dagli attuali 305,7 x 220,6 x 6,9 mm a 280 x 215 x 6,4 millimetri.

A livello di design, si parla di curve a diamante proprio come l'iPhone SE, e lo stesso sito sostiene anche che i tablet includeranno una fotocamera frontale TrueDepth che supporterà il Face ID, ma solo in modalità verticale, e questo è il motivo per cui lo Smart Connector verrà spostato verso il basso, vicino alla porta Lightning. Lo stesso connettore, ricordiamolo, consente di utilizzare le tastiere nell'iPad Pro.

Altri rapporti in precedenza avevano affermato che il Face ID dovrebbe funzionare anche in modalità orizzontale, ma al momento non sono giunte conferme a riguardo.

Conferme invece per la rimozione del jack per le cuffie da 3,5 millimetri, che costringerà gli utenti ad affidarsi a cuffie Bluetooth come le AirPods.