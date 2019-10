Trapela in anticipo il nuovo volantino 'Sottocosto' di Unieuro, valido fino al 19 Ottobre

Come accaduto lo scorso mese, è già trapelato in rete il volantino di Unieuro che sarà attivo dall'11 al 20 Ottobre e proporrà il "Sottocosto" su tanti prodotti, tra cui smartphone, televisori e PC. Vediamo insieme quali saranno le offerte più interessanti di cui potranno godere gli utenti.

In copertina troviamo Huawei Mate 20 Pro, che potrà essere acquistato al prezzo di 449 Euro, ma dal fronte degli smartphone l'offerta sembra essere molto ricca. Il Galaxy S10+ infatti viene proposto ad 849,90 Euro, mentre lo Xiaomi Mi A3 a 179 Euro rispetto ai 249 Euro di listino.

In offerta anche Apple Watch Series 4, a 339 Euro, per un risparmio del 15% se confrontato al prezzo di listino, mentre Huawei Watch GT Active sarà disponibile a 149 Euro. Dal fronte degli smartwatch citiamo anche il Galaxy Active R500 di Samsung, a 189,90 Euro.

Per quanto riguarda i TV, la Samsung QLED Ultra HD 4K da 55 pollici passa a 749 Euro, mentre un televisore Philips 4K HDR da 43'' potrà essere acquistato a 499 Euro, il 23% in meno rispetto al prezzo di listino.

Tra i PC e monitor in promozione troviamo anche un notebook Asus a 699,99 Euro, ma la qualità della scansione non ci consente di leggere le specifiche. Vi diamo appuntamento all'11 Ottobre su queste pagine per saperne di più.

Per consultare la lista completa delle promozioni, vi rimandiamo alla pagina di Riprovaci.