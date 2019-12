Trapela online il nuovo volantino di Unieuro: dal 6 Dicembre parte il Sottocosto

E' trapelato in rete il nuovo volantino di Unieuro che sarà attivo da domani, 6 Dicembre, fino al 15 in oltre 500 punti vendita italiani. E' denominato "Tra tanti regali Sottocosto il tuo!", e come sempre proporrà tantissimi sconti su un'ampia gamma di prodotti, tra cui TV, laptop e smartphone.

In copertina, ad esempio, è presente il Samsung Galaxy S10+ da 512GB a 799 Euro, il 37% in meno rispetto ai 1279 Euro di listino, mentre il Samsung UE50RU7410 4K HDR da 50 pollici è disponibile a 399 Euro, il 42% in meno dai 699,90 Euro di listino.

Dal fronte dei TV citiamo anche la Samsung QLED Smart Ultra HD QE65Q90R a 2.299 Euro, il 34% in meno dai 3.499 Euro di listino. In volantino troviamo anche la Panasonic TX55GZ100E a 1.299 Euro, per uno sconto del 43%. L'LG 65UM7450 da 65 pollici, anch'esso 4K HDR invece passerà a 699 Euro, il 46% in meno dai 1.299 Euro di listino.

Per quanto riguarda i laptop, il MacBook Pro con processore Intel Core i5 di ottava generazione, schermo da 13,3 pollici, ed SSD da 128GB può essere acquistato a 1.249 Euro, il 19% in meno rispetto ai 1.549 Euro di listino.

In offerta dal fronte smartphone troviamo iPhone Xr a 619 Euro, il 16% in meno dai 739 Euro precedenti, ovviamente nella versione con 64 gigabyte di memoria, e lo ZenFone 6 a 429 Euro.

Il nuovo volantino si aggiunge alla promozione che consente di ottenere fino a 600 Euro di sconto sugli acquisti.