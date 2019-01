Trapela online la prima build di Windows 10 per dispositivi pieghevoli

Il popolare sito web BuildFeed, da sempre informato su tutto quanto concerne il mondo Microsoft e Windows 10, sarebbe stata compilata la prima build di un nuovo SKU per dispositivi pieghevoli, che include la stringa "rs_shell_devices_foldables.190111-1800" ed il numero "18313.1004".

E' chiaro che tutte le indicazioni portano ad Andromeda, il dispositivo di Microsoft di cui abbiamo a più riprese parlato su queste pagine negli scorsi mesi. Inizialmente descritto come un PC pieghevole in grado di stare in tasca, lo scorso luglio era emersa l'indiscrezione che voleva la compagnia di Satya Nadella pronta ad accantonare il progetto. Le ultime voci di corridoio però parlano di un dispositivo più grande con lancio previsto per il 2019.

In passato Intel aveva lasciato intendere il lancio di dispositivi dual-screen e lo stesso ha fatto Lenovo, che potrebbero sfruttare la piattaforma di Microsoft per entrare in un nuovo mercato.

E' innegabile infatti che Windows 10 si rivolge ad un numero sempre più diversificato di dispositivi, con fattori di forma nuovi. La nuova shell per Windows 10 dovrebbe fare il suo debutto sul mercato nel corso del primo semestre dell'anno, il che lascia presagire una seconda parte piuttosto interessante dal fronte hardware. Staremo a vedere: Andromeda però potrebbe davvero essere vicino.