Trapela online il primo benchmark del chip Intel-AMD

Qualche giorno fa, su queste pagine, abbiamo riportato la notizia riguardante la collaborazione tra Intel ed AMD, da sempre rivali nel settore dei processori, ma che hanno unito le forze contro NVIDIA.

Il chip a quanto pare sarà caratterizzato da una scheda grafica Radeon, e sul web sono emersi i primi benchmark, che hanno svelato alcune informazioni sul prodotto. Benchmark che, evidentemente ha anche svelato le prime informazioni tecniche. Il chip sarà disponibile in due varianti, basate sui processori Kaby Lake G, ed una scheda grafica AMD integrata. Il Core i7-8705G ed i7-8809G avranno entrambi una frequenza base di clock di 3,1 Ghz, in grado di raggiungere i 4,1 Ghz.

Le schede grafiche Radeon, invece, sarà basata su 24 unità di elaborazione e 1.536 stream processor, 4 gigabyte di memoria HBM2, con la GPU in grado di raggiungere una frequenza di clock di 1000 Mhz per il modello minore ed 1190 MHz per il modello i7-8809G.

Come osservato da TweakTown, la GPU offrirà una potenza di calcolo di 3,3 TFlops, circa la metà di quella dell’Xbox One X.

Su GeekBench OpenCL, il modello i7-8809G ha ottenuto un punteggio di 76.607, mentre la variante i7-8705G su 3DMark 11 si è fermata a 4.111, contro i 3.879 dell’altra versione.

Per quanto riguarda il core i7-8705G, su HotHardware, con una risoluzione di 1080p ha raggiunto un framerate di 53 fps con l’impostazione dei dettagli bassi, e 33fps se aumentata.

I benchmark di Geekbench, 3DMark 11 e GFXBench sono accessibili cliccando direttamente sui link dedicati.