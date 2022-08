Trapela online lo smartphone pieghevole Pixel Fold: la prima presunta foto

In seguito alla scoperta della presunta icona di Pixel Fold in Google Camera, lo smartphone pieghevole di BigG torna al centro dei riflettori per via di nuove indiscrezioni: questa volta il dispositivo si è anche fatto vedere.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizchina e SlashGear, quella presente in calce alla notizia è la prima presunta foto del dispositivo. Lo scatto è proveniente dal blogger DCS, che ha pubblicato il tutto sul social network cinese Weibo. Quello raffigurato sarebbe in ogni caso solamente un prototipo, che implementerebbe la fotocamera frontale "sulla scocca", come indicato dalla fonte. In parole povere, niente notch o fori.

Il noto Digital Chat Station ha poi affermato che, mentre la parte anteriore del dispositivo assomiglierebbe a OPPO Find N, quella posteriore sarebbe invece più simile a Google Pixel 7. Insomma, ci sono alcune "stranezze" che ruotano attorno al design dello smartphone pieghevole di BigG. In ogni caso, ricordiamo che per il momento si fa riferimento solamente a indiscrezioni, dunque non c'è nulla di certo.

A proposito della scheda tecnica di Google Pixel Fold, invece, secondo le fonti la società di Mountain View avrebbe intenzione di implementare il processore proprietario Tensor (forse la seconda generazione?) e uno schermo principale con risoluzione 2K. A livello di fotocamere, ci sarebbe un sensore primario da 50MP, affiancato da una lente Sony IMX787. Quanto emerso online si rivelerà veritiero? Staremo a vedere.

Crediti immagini copertina: Let's Go Digital x WaqarKhanHD.