Trapela il pannello frontale del Galaxy Note 9: confermata l'assenza del notch

Il prossimo smartphone di fascia alta targato Samsung che raggiungerà il mercato, con ogni probabilità dovrebbe essere il Galaxy Note 9, la nuova generazione di phablet del gigante coreano che a giudicare dai rumor sarà presentata a fine estate.

Nella giornata di oggi, sul web ha fatto capolino quello che sembra a tutti gli effetti essere il pannello frontale del phablet, e non mancano le sorprese.

Perchè, a differenza di quanto fatto da altri produttori, il dispositivo con ogni probabilità non includerà nessun tipo di Notch frontale. Saremo quindi di fronte ad uno smartphone con design estremamente simile al predecessore, anche a livello di design frontale.

In un mercato che si sposta sempre più verso il Notch, ormai abbracciato da tutti i produttori di smartphone top di gamma e non, è sempre più difficile trovare cellulari senza la tacca. Ecco che quindi arriva il Galaxy Note 9, per soddisfare le esigenze di tutti coloro che desiderano uno smartphone "classico".

Ovviamente, come sempre non possiamo garantirvi l'assoluta veridicità dell'immagine, in quanto è stata pubblicata su Twitter da Ice Universe. Le cornici ovviamente risultano essere più sottili, il che significano che lo schermo avrà uno spazio più ampio, occupando meno spazio.

Sempre nella fotografia che vi proponiamo in calce, è presente anche un foro supplementare sulla parte superiore, che potrebbe alludere al riconoscimento facciale e le AR Emoji.