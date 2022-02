Trapela realityOS: è questo il sistema operativo di Apple per la realtà virtuale?

A quanto pare, il lancio del visore Apple per la realtà virtuale potrebbe davvero essere vicino. Alcuni sviluppatori, infatti, hanno scovato dei riferimenti a "realityOS", il sistema operativo che probabilmente sarà installato sui visori del colosso di Cupertino.

Rens Verhoeven, attraverso il proprio account ufficiale Twitter ha pubblicato uno screenshot che mostra il codice sorgente dell'App Store, in cui sono presenti dei riferimenti proprio a realityOS. Lo stesso ha fatto anche l'altro leaker Steve Troughton-Smith, che sempre su Twitter ha messo l'accento proprio su una riga di codice in cui si parla di una piattaforma nota come realityOS.

Appare ormai tutto apparecchiato per il reaveal ufficiale della piattaforma. Apple potrebbe svelarla in via ufficiale già il prossimo Giugno in occasione della WWDC 2022, per dare gli sviluppatori il tempo necessario per creare le loro applicazioni per il visore.

Non ci sono ancora avvisaglie di un lancio imminente, però: secondo le ultime indiscrezioni Apple potrebbe attendere ancora un pò prima di togliere il velo. Le ultime indiscrezioni però riferiscono che Apple VR potrebbe essere un visore ibrido. In merito all'utilizzo, nella newsletter Power On il popolare leaker Mark Gurman ha spiegato che Apple potrebbe evitare il Metaverso per concentrarsi esclusivamente sull'intrattenimento ed i giochi. Chiaramente però siamo ancora nel campo dei rumor.