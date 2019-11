Trapela in rete la eSIM di TIM: costi e primi dettagli

Nella giornata di ieri Wind ha anticipato tutti ed ha annunciato la disponibilità dell'eSim in Italia, con un'offerta da 4,99 Euro al mese. Come abbiamo avuto modo di riportare su queste pagine, però, anche TIM e Vodafone dovrebbero essere pronte all'annuncio, ed a conferma di ciò arrivano le prime foto dell'eSIM di TIM.

I colleghi di MondoMobileWeb hanno pubblicato la fotografia che proponiamo in calce, che mostra la grafica della scheda virtuale dell'operatore telefonico italiano. Come si può vedere, sulla parte frontale campeggia il gigantesco QR code che, una volta scansionato con il proprio smartphone (come l'iPhone) permetterà di associare il numero di telefono al dispositivo. Importante notare come la scheda che sarà inviata a casa dovrà essere necessariamente conservata in quanto altrimenti non sarà più possibile effettuare l'aggiunta in caso di cambio smartphone o ripristino.

Ad oggi non è disponibile alcuna informazione in merito alla data di lancio delle offerte, ma l'annuncio sembra essere davvero vicino e TIM si starebbe già preparando alla stampa delle schede.

Sul retro gli utenti troveranno le informazioni classiche delle schede SIM, tra cui il codice seriale ICCID, il codice NMU, i PIN e PUK ed, ovviamente il numero di telefono.

A giudicare da quanto trapelato, il costo della eSIM sarà di 10 Euro se si attiva un nuovo numero, mentre i già clienti che vorranno passare a questo nuovo sistema dovranno pagare 15 Euro.

A questo indirizzo invece trovate la lista completa dei dispositivi supportati.