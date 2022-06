Trapela in rete un Macbook Pro con chip M2 e schermo da 13': in arrivo alla WWDC?

Continuano i rumor in attesa del keynote di Apple alla WWDC 2022: dopo aver scoperto come saranno i Macbook Air M2 che verranno presentati durante l'evento, è emersa in rete un'altra indiscrezione del tutto inaspettata. A quanto pare, infatti, Apple potrebbe presentare un Macbook Pro durante il keynote della WWDC.

Finora non si è mai parlato di Macbook Pro alla WWDC, dal momento che tutti gli insider sembrano essere d'accordo sul fatto che l'annuncio hardware della conferenza, se mai dovesse arrivare, sarà quello dei nuovi Macbook Air e poco altro. D'altro canto, la situazione produttiva dei Macbook è stata compromessa dai lockdown cinesi, quindi pare che Apple abbia dovuto rivedere i suoi piani, posticipando all'ultimo alcuni device previsti per il keynote di giugno.

Nelle ultime ore, tuttavia, informazioni su una pletora di nuovi Mac sono comparse in rete, facendoci sperare che gli annunci di Cupertino vadano oltre la semplice revisione dei modelli Air: nello specifico, sul web sono trapelati dei listing di Mac Mini M2 e di un "Mac Mini Tower" presso alcuni rivenditori, mentre ora è un altro retailer a mettere in vendita un Macbook Pro da 13".

Il device è stato avvistato sul sito web di B&H, che ha pubblicato anche le schede prodotto di Mac Mini M2 e Mac Mini Tower: accanto al nuovo Macbook Pro da 13", poi, troviamo anche i Macbook Air con chip M2, la cui presentazione sembra ormai essere confermata per oggi. B&H, tuttavia, riporta che i Macbook Air di nuova generazione avranno uno schermo da 14", e non da 13" come precedentemente riportato da diversi insider.

Anche il Macbook Pro 13" avrà un chip M2, secondo il sito web del rivenditore, anche se non è chiaro se si tratterà della versione "base" del SoC o se invece Apple punterà su un chip M2 Pro o M2 Max, come già avvenuto con i Macbook Pro da 14" e 16" lanciati lo scorso anno. Infine, vi ricordiamo che il lancio di un Macbook Pro compatto dovrebbe andare a completare la transizione ad Apple Silicon dei laptop di Cupertino.