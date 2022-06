Trapela scheda tecnica Black Shark 5S e 5S Pro: come saranno gli smartphone da gaming?

A esattamente 20 giorni dall’arrivo in Italia di Black Shark 5 e 5 Pro, ottimi smartphone da gaming firmati dalla succursale di Xiaomi, in rete emergono le specifiche tecniche complete della serie Black Shark 5S presumibilmente in arrivo a settembre prima in Cina e poi nel resto del mondo.

Secondo quanto ripreso da GSMArena, il rinomato e affidabile tipster asiatico Digital Chat Station (altrimenti noto come DCS) ha pubblicato sul social network cinese Weibo alcune specifiche preliminari per i due dispositivi mobili concepiti per il gaming.

I dettagli in comune al modello base e alla variante Pro sono molti: entrambi i Black Shark di ultima generazione avranno display OLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento presumibilmente pari a 144Hz, mentre il touch sampling rate dovrebbe rimanere sempre pari a 720Hz. Cambia invece il chipset rispetto alla gamma Black Shark 5, dato che si parla dell’ultimo Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1; ad accompagnarlo dovrebbe essere una combinazione di SSD+UFS lato archiviazione.

La batteria, dunque, dovrebbe rimanere la stessa da 4.790 mAh con ricarica cablata da 120 W. Lato fotocamera, invece, troviamo la differenza chiave tra i due: il Black Shark 5S dovrebbe avere un sensore principale da 64 MP, mentre il 5S Pro dovrebbe avere un modulo da 108 megapixel. Sarà da capire poi l’impostazione di altoparlanti stereo, trigger magnetici e altre specifiche aggiuntive. Per ora, meglio comunque prendere con le pinze questi dettagli tecnici.

A proposito di prodotti per il gaming, ci spostiamo sul mondo dei monitor per ricordarvi che ieri Sony ha svelato i monitor da gaming INZONE.