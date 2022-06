Trapela scheda tecnica completa Nothing Phone (1), c'è render versione nera!

A poche ore dal leak di prezzi e varianti del Nothing Phone (1), con ogni probabilità lo smartphone più atteso del 2022, sempre dal web arrivano altre informazioni al riguardo: grazie a RootMyGalaxy, infatti, abbiamo accesso a scheda tecnica completa e render della versione nera del Phone (1).

Secondo quanto riportato in esclusiva dal citato portale, Nothing Phone (1) dovrebbe giungere sul mercato con un display OLED da 6,55 pollici di diagonale con refresh rate massimo di 120Hz, seguito da uno scanner di impronte digitali in-display e Face ID per la sicurezza tramite la fotocamera anteriore da 16 megapixel, accompagnata poi sul retro da due sensori da 50 MP e 16 MP.

Sotto la scocca si dovrebbero trovare 8/12 GB di RAM e 128/256 GB di archiviazione in formato UFS 3.1, assieme al chipset Qualcomm Snapdragon 778+ 5G e batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica cablata rapida da 45W e wireless inversa da 5W; si vocifera, tuttavia, l’assenza del caricabatterie in confezione. Non mancheranno poi Nothing OS basato su Android 12, altoparlanti stereo con certificazione Dolby Atmos e, lato connettività, 4G/5G, Bluetooth 5.2 e porta USB-C.

In calce alla notizia troverete dunque i render dello smartphone: a destra trovate il già visto Nothing Phone (1) bianco, mentre a sinistra si colloca la variante nera. È evidente che i LED spiccano di più nel secondo caso, ma dal vivo potrebbe risultare eccessivo il distacco e preferibile l’armonia maggiore del retro completamente bianco. Insomma, sarà interessante vedere come appariranno dal vivo. Per quanto riguarda le specifiche tecniche viste sopra, consigliamo comunque di prenderle con le pinze.

Proprio ieri, tra l’altro, sul sito Nothing si è arrivati a quasi 150mila utenti in lista di attesa per il preordine.