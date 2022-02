Trapela la scheda tecnica di Surface Laptop 5: un portatile da non sottovalutare

A maggio 2021, Microsoft ha lanciato Surface Laptop 4, il più recente notebook della linea Surface. Il device sembra aver ottenuto un buon successo di pubblico, poiché Microsoft potrebbe presto annunciare Surface Laptop 5, il cui arrivo nei negozi dovrebbe essere programmato esattamente per un anno dopo il predecessore.

Finora, però, i rumor sui prossimi device Surface sono stati pochi: al massimo, a settembre era emersa un'indiscrezione secondo cui i nuovi Surface avranno porte Thunderbolt, ma per il resto i device sono rimasti lontani dalle notizie, almeno fino ad ora.

Oggi, infatti, grazie ad un leak di WindowsPrime, conosciamo l'intera scheda tecnica di Surface Laptop 5, che potete trovare anche in calce a questa notizia sotto forma di immagine. A quanto pare, Microsoft desidera mantenere il Surface Laptop un dispositivo di fascia medio-alta, continuando in particolare ad utilizzare i chip top-end di ultima generazione di AMD e Intel.

Surface Laptop 5 sarà disponibile in due varianti, che si distingueranno per le dimensioni dello schermo. Per quanto riguarda il display, il device sarà messo in vendita nella variante da 13,5" con risoluzione 2256x1504 ppi e nella variante da 15" con risoluzione 2496x1664 ppi. Entrambi i dispositivi avranno il refresh rate a 120 Hz PixelSenseFlow.

Se deciderete di comprare la variante con schermo più piccolo del device potrete scegliere tra due configurazioni Intel-based, una con Intel Core i5-1240P e una con Intel Core i7-1280P, e una AMD-based, dotata di AMD Ryzen 5 6680U. Invece, il Surface Laptop da 15" avrà un Intel Core i7-1280P o un AMD Ryzen 7 6980U.



Particolarmente interessante è che i due processori AMD sono entrambi stati pensati appositamente per i dispositivi Surface, poiché la linea U del produttore non viene usata su alcun altro dispositivo: il vantaggio, in tal caso, è che le CPU Ryzen garantiscono 21 ore di autonomia al device, mentre quelle Intel si fermano a 19 ore.

Per quanto riguarda la RAM, sia il laptop da 13,5" che quello da 15" avranno una RAM fino ad un massimo di 32 GB LPDDR4x, che potrà essere scelta anche nei tagli intermedi da 8 GB e da 16 GB. Inoltre, in termini di GPU le configurazioni Intel useranno la iGPU Irisi Xe, mentre quelle basate sui chip AMD useranno una GPU Radeon RDNA2 non meglio specificata, ovviamente in versione mobile.

Lo storage del device andrà da un minimo di 256 GB fino a 1 TB di memoria, mentre in termini di connettività Surface Laptop 5 sarà dotato di Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, USB 4, Thunderbolt 4, di alcune porte USB-A, di una porta Surface Connect e di un jack audio da 3,5 mm. Infine, al momento non sappiamo ancora nulla né sul prezzo né sulla data di uscita del device.