Trapela lo smartphone midrange Sony Xperia 10 IV: online render e scheda tecnica

Man mano che l'uscita dei Sony Xperia IV si avvicina, veniamo a conoscenza di un numero sempre più alto di informazioni e indiscrezioni sugli smartphone che compongono la gamma flagship di Sony. Dopo aver scoperto i render del top di gamma Sony Xperia 1 IV, oggi sono emerse le prime immagini dell'Xperia 10 IV, il device entry level della serie.

In particolare, i primi render di Sony Xperia 10 IV sono stati pubblicati dal tipster OnLeaks in collaborazione con il portale Zoutons, che per primo ha fatto circolare online le immagini in alta risoluzione del device. Potete dare un'occhiata ai render dello smartphone nella galleria in calce: se essi fossero confermati, i design dei tre device della gamma Xperia IV sarebbero noti a qualche mese dal loro lancio, dal momento che anche i render di Sony Xperia 5 IV sono trapelati nelle scorse settimane.

In termini di design, comunque, sono decisamente pochi i cambiamenti apportati da Sony al suo nuovo device entry-level, che si prospetta essere uno smartphone piuttosto "tradizionale", in maniera non dissimile al top di gamma Sony Xperia 1 IV. L'Xperia 10 IV sarà un device midrange in termini di specifiche tecniche e di prezzo, e dovrebbe essere rilasciato in quattro varianti di colore: White e Black sono quelle mostrate dai render, ma lo smartphone dovrebbe essere rilasciato anche nelle tinte Mint Green e Berry Blue.

Insieme ai render dello smartphone, comunque, Zoutouns ha anche pubblicato le specifiche tecniche di Sony Xperia 10 IV. Nello specifico, lo smartphone avrà uno schermo AMOLED da 6,0" dotato di bordi piuttosto pronunciati e privo di design full-screen. Inoltre, il device avrà uno schermo totalmente piatto, dicendo addio alla leggera curvatura introdotta con l'Xperia 10 III. Con ogni probabilità la scelta di Sony dipende dalla continuità stilistica con Xperia 1 IV e 5 IV, che avranno entrambi dei display piatti.

La fotocamera del device sarà verticale, cioè con i tre obiettivi uno impilato sopra all'altro. In cima alle tre fotocamere, invece, dovremmo trovare un flash LED. Purtroppo, però, il leak del dispositivo non ha rivelato le specifiche tecniche delle lenti fotografiche del device, che rimangono ancora un mistero. Conosciamo invece le dimensioni di Xperia 10 IV, che saranno di 153,3 x 67,3 x 6,4 mm, con uno spessore approssimativo di 9 mm considerando anche l'alloggiamento della fotocamera.

Sotto la scocca del device troveremo un SoC Qualcomm Snapdragon 690, un chipset con CPU octa-core decisamente non di ultima generazione, insieme a 6 GB di RAM e uno storage interno da 128 GB. Non è chiaro se verranno messe in vendita varianti dello smartphone con una RAM o una memoria interna più ampie. Sappiamo invece che Sony Xperia 10 IV avrà una batteria da 4.000 mAh e Android 11 preinstallato, anche se un upgrade ad Android 12 rimane sicuramente possibile.