Trapelano i futuri piani di Google lato smartphone: ecco quando il pieghevole

Nel 2022 Google è riuscita a ritagliarsi uno spazio importante nel mondo degli smartphone Android top di gamma, grazie alla serie Google Pixel 7. Tuttavia, adesso sono emersi online i presunti piani per il futuro del brand, che lasciano intendere che si voglia mirare con insistenza sui foldable.

In particolare, come riportato da Gizchina e ITHome, è emersa sul Web quella che dovrebbe essere la lista degli annunci di BigG in ambito di dispositivi mobili dal 2023 al 2025. Si fa dunque riferimento ai prossimi tre anni, che a quanto pare saranno non di poco conto per l'azienda di Mountain View, che sembrerebbe voler puntare in modo importante su questo mercato.

Partendo dal 2023, nel corso dell'anno in arrivo dovrebbero essere annunciati Pixel 7a (nome in codice Lynx), Pixel 8 (Shiba), Pixel 8 Pro (Husky), Pixel Tablet (Tangor/Pro) e l'atteso Pixel Fold (Felix). Sembra dunque che ne potremmo vedere delle belle in campo di foldable nel corso dei prossimi 12 mesi, perlomeno stando alla lista dei reveal emersa sul Web.

Il 2024 dovrebbe invece rappresentare l'anno di Pixel 8a (Akita), Pixel 9, Pixel 9 Pro da 6,3 pollici (Caiman), Pixel 9 Pro da 6,7 pollici (Komodo) e Pixel pieghevole di seconda generazione. Nel 2025 i modelli coinvolti sarebbero poi Pixel 10 con schermo di dimensioni inferiori, Pixel 10 con schermo di dimensioni maggiori o clamshell, Pixel 10 Pro con schermo di dimensioni inferiori, Pixel 10 Pro con schermo di dimensioni maggiori e Pixel pieghevole di terza generazione.

Chiaramente per il momento non ci sono conferme ufficiali, ma quel che emerge dalla lista trapelata online sembra essere una direzione rivolta sempre più al mondo degli smartphone pieghevoli, già a partire dal 2023. Quest'ultimo sarà l'anno dell'espansione, anche in Europa, del mercato foldable? Staremo a vedere.