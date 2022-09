Trapelano prezzi europei AMD Ryzen 7000: saranno più alti del previsto?

A circa venti giorni dalla presentazione ufficiale di AMD Ryzen 7000, ultima gamma di processori proposta sul mercato dal colosso di Lisa Su, trapelano in rete i prezzi spagnoli per tutti i chip Ryzen 7000 rivelando che, potenzialmente, potrebbero essere sensibilmente superiori a quelli fissati negli Stati Uniti.

Stando a quanto riportato da Professional Review, i primi processori AM5 del team rosso verranno venduti al dettaglio ai seguenti prezzi:

Ryzen 9 7950X: 852 Euro (699 USD)

Ryzen 9 7900X: 669 Euro (549 USD)

Ryzen 7 7700X: 491 Euro (399 USD)

Ryzen 5 7600X: 371 Euro (299 USD)

In primis, l’aumento è dovuto dal valore al cambio EUR/USD, in quanto nel corso degli ultimi anni si è lentamente giunti alla parità tra Euro e Dollaro. A ciò si aggiungono, per queste cifre specifiche, l’IVA spagnola del 21% e il markup fissato dal rivenditore affinché possa generare un profitto. Tutto sommato, i prezzi per le CPU AMD Ryzen 7000 risultano più alti rispetto alla gamma Ryzen 5000, ma raggiungono quote tutto sommato prevedibili.

Coloro che desiderano aggiornare il loro PC desktop con scheda madre e processore di ultima generazione dovranno valutare attentamente l’acquisto, potenzialmente scegliendo una scheda madre AM4 premium anziché AM5 di fascia bassa, risparmiando infine denaro per acquistare una nuova scheda video.

Del resto, il lancio delle NVIDIA GeForce RTX 40 sembra davvero vicino.