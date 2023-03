Trapelano i prezzi di iPad Pro OLED 2024: potrebbero costare più dei MacBook Pro

Dell’arrivo di una gamma di iPad Pro con schermi OLED si parla ormai da tempo, ma un nuovo rapporto proveniente dalla Corea non lascia ben sperare sui prezzi.

Secondo alcune fonti citate da The Elec, Apple starebbe valutando la strategia da mettere in campo in vista del lancio della gamma di tablet nel 2024. Le stime attuali dei prezzi parlano di 1.500 Dollari per la variante da 11 pollici e 1.800 Dollari per quella da 13 pollici, che li renderebbe non accessibili per tutti anche tenendo conto dei tassi di conversione in molti mercati.

Qualora tali informazioni dovessero rivelarsi veritiere, il tablet da 11 pollici con pannello OLED potrebbe costare l’80% in più rispetto all’attuale variante da 11 pollici con display LED Liquid Retina che parte da 799 Dollari, mentre quello da 13 pollici subirebbe un incremento del 60% tenendo conto l’attuale iPad Pro da 12,9 pollici con schermo Liquid Retina XDR miniLED che parte da 1099 Dollari.

I colleghi di MacRumors però hanno anche fatto un confronto con i laptop, e nella fattispecie con i MacBook Pro, per mettere in evidenzia che la nuova generazione di tablet in arrivo il prossimo anno potrebbe portare il modello più grande più costoso del MacBook Air da 13,3 pollici con M2 che parte da 1.199 Dollari ed il Pro da 13 pollici che ha un costo negli USA da 1.299 Dollari.

Ovviamente vi invitiamo a prendere i rumor di questo tipo con le pinze, dal momento che potrebbero anche non essere veritieri, ma un incremento dei prezzi è ampiamente prevedibile.