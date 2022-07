Trapelano i prezzi di OnePlus 10T: potrebbe costare molto meno del previsto

La data di presentazione di OnePlus 10T è già stata fissata per il 3 agosto prossimo e, come da copione per gli smartphone Android provenienti dalla Cina, nei giorni precedenti il lancio del device sono iniziati a fioccare i rumor sulla scheda tecnica del flagship OnePlus. Oggi, per esempio, è la volta della fotocamera e del prezzo del device.

Lato fotocamera, in realtà, più che di un rumor si tratta di informazioni ufficiali condivise sul portale OnePlus Community dalla stessa OnePlus. L'azienda cinese, infatti, ha confermato che OnePlus 10T avrà tre fotocamere posteriori, la principale delle quali sarà un Sony IMX766 con dimensione di 1/1.56" e con il supporto per la stabilizzazione ottica e elettronica dell'immagine.

Accanto alla fotocamera principale, invece, troviamo una fotocamera ultrawide da 16 MP con un angolo di 119,9° e un sensore macro da 2 MP. Purtroppo, per il momento non è chiaro quali saranno le lenti prescelte da OnePlus per queste due fotocamere. Inoltre, OnePlus ha confermato che Hasselblad (che ha collaborato nello sviluppo della fotocamera di OnePlus 10 Pro) non ha lavorato all'ottica di OnePlus 10T.

Per quanto riguarda prezzo e data di uscita, gli ultimi rumor riportati da GizChina spiegano che OnePlus 10T sarà disponibile il 6 agosto, almeno sui mercati di Cina e India: considerato che il device dovrebbe avere un lancio globale, però, è possibile che anche in Europa esso sia lanciato nella stessa data.

Relativamente ai prezzi, invece, il device dovrebbe essere venduto a partire da 625 Dollari, che dovrebbero essere il pricetag internazionale della variante da 8 GB di RAM e da 128 GB di storage, con le versioni da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria vendute a 690 Dollari e da 16 GB di RAM e 512 GB di storage a poco più di 700 Dollari. Non è chiaro, almeno per ora, se i prezzi verranno ritoccati per il mercato europeo.