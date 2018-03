Trapelano le specifiche di OnePlus 6: 6 gigabyte di RAM e fotocamera da 20 MP?

Dopo le indiscrezioni degli scorsi giorni, sono trapelate le specifiche tecniche complete di quello che dovrebbe il dispositivo top di gamma di, che con ogni probabilità si chiamerà, che porta il nome in codice A6000.

Come si può vedere dall'immagine presente in calce, che è stata pubblicata in re, il cellulare sarà basato sul chipset Snapdragon 845 da 2,7 GHz, accompagnato da 6 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna, mentre lo schermo AMOLED dovrebbe avere una diagonale da 6,28 pollici con risoluzione di 1080x2280 pixel.

Sul notch frontale con ogni probabilità troveremo una fotocamera frontale da 20 megapixel con apertura f/2.0, mentre sul retro sarà presente l'ormai classica doppia fotocamera composta da una lente da 20 megapixel con apertura f/1.7 ed una camera da 16 megapixel con apertura f/1.7.

La batteria, invece, dovrebbe essere da 3.450 mAh. A livello di dimensioni, si parla di uno spessore di 7,5 millimetri.

E' chiaro che siamo di fronte solo alle specifiche tecniche "essenziali" dello smartphone, e mancano all'appello ancora molte informazioni, tra cui quelle relative alle ottimizzazioni che sicuramente OnePlus avrà apportato all'hardware, oltre chiaramente al prezzo e la versione del sistema operativo Android che gli utenti troveranno al suo interno.

Le indiscrezioni però parlano di un costo più elevato rispetto al passato.