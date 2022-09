Trapelano video e immagini di Project Cambria: si chiamerà Meta Quest Pro

Meta presenterà Project Cambria l'11 ottobre prossimo, durante l'evento Connect, che è stato già ufficializzato dalla compagnia di Menlo Park. A meno di un mese dall'annuncio del visore VR, però, pare che delle fotografie di Project Cambria siano trapelate in rete grande ad un utente Facebook.

Le immagini, insieme ad un breve video, sono state pubblicate da Ramiro Cardenas, anche noto come Zectariuz Gaming, che spiega di aver trovato l'headset in una camera di hotel. Come potete vedere dalle foto che riportiamo in calce, il dispositivo sembra essere molto simile al design di Project Cambria, il nuovo visore per il VR di Meta.

Già dal packaging del dispositivo possiamo vedere che l'headset sarà chiamato Meta Quest Pro, con il nome del device stampato nell'angolo in alto a sinistra della scatola, sulla quale è presente anche una grafica illustrativa del visore stesso e dei suoi controller. Inoltre, dal video di Cardenas possiamo scorgere la scritta "not for sale - engineering sample". Infine, Cardenas ha spiegato che il precedente cliente della sua stanza di hotel ha chiesto che il visore gli venisse restituito.

Passando al dispositivo in sé, esso sembra somigliare moltissimo a Project Cambria, con uno chassis nero e un set di controller che sembra un miglioramento rispetto al design dei sistemi di input dei Meta Quest di attuale generazione. Inoltre, il design sembra sostituire la "bandana" di Meta Quest 2 in favore di un corpo meno elastico.

La storia di Cardenas ha certamente dell'incredibile e non sarebbe difficile bollarla come un falso in mancanza di video e immagini, ma la presenza online di questi ultimi e il fatto che già sappiamo che Meta sta conducendo dei test di Project Cambria in pubblico sembrano avvalorare il leak. Inoltre già diversi mesi fa è emerso il nome di Meta Quest Pro, che a questo punto dovrebbe essere quello "definitivo" di Project Cambria.