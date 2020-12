Trapelati i primi benchmark di Intel Core i9-11900!

Dopo avervi anticipato l'imminente presentazione della serie Rocket Lake e delle rispettive schede madri, ecco che trapelano i primi esclusivi benchmark di Intel Core i9-11900, uno dei processori di punta della nuova generazione Intel.

Il nuovo processore Intel a 8 core preso in analisi è un modello non commerciale, contrassegnato con la sigla ES (Engineering Sample), ed è stato testato su scheda madre con chipset Z490, dato che va a confermare la retrocompatibilità con le schede madri di scorsa generazione. Il processore analizzato su CPU-z riesce a raggiungere i 582,1 punti in single-core e un punteggio multi-core di 5262, al pari di i9-10900K che però supera i 5,0GHz di clock. In multi-thread la musica cambia decisamente poiché l'i9 di scorsa generazione presenta 10 core e 20 thread riuscendo a raggiungere il punteggio di 7386 punti.

Il modello che vedremo sugli scaffali a marzo 2021 sarà una variante a TDP (PL1) ridotto rispetto a Intel Core i9-11900K, arrivando a 65W rispetto ai 125W del fratello maggiore. Sarà dotato di 8 core e 16 thread, con una frequenza di clock di base di 1.8GHz, 3,8GHz in modalità boost multi-core e 4.4GHz in boost single-core.

Qualora ve li foste persi, abbiamo pubblicato anche i risultati di benchmark di Intel Core i9-11900K.