Trapianto di un cuore di maiale in un uomo: Buona la seconda?

Tempo fa vi avevamo parlato del primo trapianto di cuore da maiale a uomo, effettuato da una équipe di esperti della School of Medicine dell'Università del Maryland, che purtroppo ha poi avuto esito infausto per il paziente. Ebbene, lo stesso team ha di recente effettuato un secondo intervento simile, sperando in un esito più longevo.

Questa settimana, infatti, un uomo di 58 anni è diventato il secondo paziente al mondo a ricevere un trapianto di cuore di maiale geneticamente modificato, l'ultima pietra miliare in un campo sempre più in crescita nell'ambito della ricerca medica.

D'altronde gli xenotrapianti, questo il loro nome specifico, potrebbero offrire una soluzione concreta e fattibile alla carenza cronica di donazioni di organi umani, dando speranza a milioni di pazienti nel mondo in attesa di una risoluzione che, con le metodiche tradizionali, potrebbe non arrivare mai.

Come dicevamo all'inizio, è il secondo trapianto di questo genere ed entrambi gli interventi cardiaci sono stati eseguiti da esperti della School of Medicine dell'Università del Maryland, con il primo paziente che però è morto due mesi dopo a causa di "una moltitudine di fattori negativi tra cui il suo precario stato di salute già da prima dell'operazione", secondo quanto riferito dalla stessa università.

Si spera quindi che questo nuovo intervento abbia un esito migliore nel tempo anche perché il paziente, Lawrence Faucette, si è sottoposto al trapianto sperimentale come "ultima spiaggia", non essendo idoneo alla donazione di un cuore umano a causa di malattie vascolari preesistenti e complicazioni emorragiche interne.

"La mia unica vera speranza rimasta è quella di ricorrere al cuore di maiale, lo xenotrapianto. Almeno ora ho una possibilità in cui credere", queste le sue parole poco prima dell'intervento.

L'università ha già riferito che l'operazione è andata bene: "Dopo il trapianto, Faucette respirava da solo ed il nuovo cuore funzionava correttamente, senza alcuna assistenza da parte di dispositivi di supporto. Sta assumendo farmaci antirigetto convenzionali e sta ricevendo una nuova terapia con anticorpi per evitare che il corpo danneggi o rigetti il nuovo organo".

D'altronde, anche gli xenotrapianti sono impegnativi per l'organismo ospite poiché il sistema immunitario del paziente tenterà comunque di attaccare l'organo estraneo. Gli scienziati stanno quindi cercando di aggirare il problema utilizzando organi di maiali geneticamente modificati, che si ritiene essere donatori ideali per gli esseri umani grazie alle dimensioni dei loro organi ed alla loro rapida crescita.

Sarà forse questo il futuro della donazione degli organi?