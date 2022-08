Trapianto di cornea con pelle di maiale: aiuterebbe 12 milioni di persone

In un nuovo studio pubblicato su Nature Biotechnology è stata fatta una scoperta decisamente interessante sulla vista ed in particolare su una nuova (e strana) metodologia atta a ripristinarla.

Dai dati si evince che nel mondo, sono oltre 12 milioni le persone in attesa di un trapianto di cornea per poter finalmente tornare a vedere. Tuttavia, solo una persona su 70 lo riceve realmente. Ma come mai c’è una differenza così ampia tra le due stime? Sicuramente un ruolo predominante lo rivestono i costi decisamente proibitivi, che rendono il trapianto letteralmente impossibile per tantissime persone.

Dopo aver visto come i moscerini possano aiutare a ridare la vista agli uomini, un team di ricercatori svedesi ha realizzato un impianto di bioingegneria ricavato dalla pelle dei maiali. Lo studio è partito valutando la cornea umana composta principalmente da collagene. In virtù di questo, i ricercatori hanno deciso di utilizzare un collagene alternativo ricavato dalla pelle dei maiali, ovviamente purificata.

Nello specifico, per la realizzazione dell'impianto sono state stabilizzate proprio tali molecole, creando un materiale robusto e trasparente. La ricerca ha coinvolto 20 volontari affetti da cheratocono, ovvero una malattia degenerativa che deforma la cornea. Di questi, 16 erano totalmente ciechi e 4 avevano la vista gravemente compromessa.

Ai partecipanti è stato inserito l'impianto mediante un'operazione chirurgica poco invasiva. I risultati sono stati decisamente promettenti. Tutti i volontari, avevano infatti migliorato le proprie capacità visive e tre di loro addirittura acquisito una vista di 10/10.

Si tratta di una scoperta entusiasmante perché (al momento) sembrerebbe non aver condotto a problematiche di rigetto, tanto è vero che a distanza di due anni dall'operazione, nessuno dei volontari ha rilevato effetti collaterali o complicazioni. I costi si presenterebbero inoltre molto più bassi rispetto ai trapianti classici effettuati fino ad oggi.

Non ci resta, dunque, che attendere nuove ricerche effettuate su un numero maggiore di partecipanti, sperando che queste possano confermare gli ottimi risultati raggiunti dal team di ricercatori svedesi. Sicuramente però, questo comune animale sta ricoprendo negli ultimi anni un ruolo fondamentale nello sviluppo della medicina.



Nonostante il primo paziente ad aver ricevuto un cuore di maiale sia deceduto, si aprono innumerevoli possibilità, attraverso l’utilizzo dell’ingegneria, per tentare di migliorare la nostra qualità di vita, sconfiggendo diverse patologie.