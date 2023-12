Il trapianto di denti dell'antichità era una delle torture volontarie peggiori di sempre

Nel corso della storia il trapianto di denti è stato un intervento medico controverso e spesso brutale. La pratica, nota come trapianto di denti allotrapiantati, ha origini antiche, risalenti almeno al sesto secolo a.C., ma è nel XVIII secolo che ha guadagnato popolarità, diventando una procedura comune, sebbene non sempre efficace.

Il processo dell'epoca coinvolgeva la rimozione di un dente da un donatore, spesso un animale come un babbuino, e il suo inserimento nella bocca del ricevente. Il chirurgo John Hunter, un sostenitore di tale operazione, condusse esperimenti per dimostrarne la fattibilità, tra cui l'inserimento di un dente umano in un pettine di un gallo.

Tuttavia, nonostante alcuni successi apparenti, i trapianti spesso fallivano, con i denti che venivano rigettati o cadevano dopo un breve periodo. Un aspetto particolarmente inquietante era la fonte della "materia prima" donata. Spesso, infatti, venivano estratti da persone povere o bambini bisognosi di denaro e inseriti nelle bocche di persone benestanti (i dentisti secoli fa erano davvero terribili).

Questa dinamica sfruttatrice è stata immortalata in un'incisione del 1787 di Thomas Rowlandson. I denti venivano talvolta prelevati da cadaveri, inclusi quelli caduti in guerra, come la famosa Battaglia di Waterloo. Con l'avvento del XIX secolo, i trapianti in questione vennero gradualmente sostituiti da dentiere in porcellana, considerate più sicure e igieniche.

Oggi, fortunatamente, questa pratica non esiste più e abbiamo procedure più avanzate e sicure come l'autotrapianto dentale, dove un dente viene rimosso e reimpiantato nella stessa bocca.

Adesso sapete perché molti hanno paura del dentista.